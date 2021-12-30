«По Нурлановым делам куда-то поехал»: Макаров объяснил, почему Сабуров ушел из жюри «Игры»

Как отметил шоумен, это прикольный момент, когда люди чувствуют какую-то несправедливость.

Шоумен Илья Макаров объяснил в шоу «Макарена», почему комик Нурлан Сабуров покинул кресло в жюри проекта «Игра». Он был в первых выпусках, но затем пропал без объяснения причин.

«Я думаю по его Нурлановым делам куда-то поехал. Какой-то суперистории или политики в этом нет». Илья Макаров

Как заметил Илья Макаров, это тоже в шоу прикольный момент, когда люди чувствуют какую-то несправедливость. «Это тоже элемент шоу. Вот так я это все оправдываю», — заметил Илья Макаров.

Напомним, что шоу «Игра» было приостановлено на канале ТНТ. Официальная причина — из-за пандемии. По слухам, проект был очень похож по формату на КВН, поэтому его убрали из эфира.

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