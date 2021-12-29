«Мои выступления были самыми сильными»: Руссо заявил, что проиграл в «Суперстаре» не из-за пения

Артист считает, что Шура и Виктор Салтыков выступали хуже него.

Певец Авраам Руссо, уступивший в финале шоу НТВ «Суперстар! Возвращение» победу Шуре и Виктору Салтыкову заявил, что несмотря на проигрыш, считает свои выступления самыми сильными.

«Какой смысл был валить хедлайнера, я не знаю», — высказался Авраам Руссо в беседе с корреспондентом gazeta.ru.

Певец сказал, что, если поставить всех артистов в один ряд, объективно он будет лучше всех выглядеть. Он также очень высокого мнения о своем вокале.

«Уверен, что мои выступления были самыми сильными. Никаких песен из трех нот у меня не было, все с широким диапазоном. Послушайте — сами скажете», — подчеркнул Авраам Руссо.

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