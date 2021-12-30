«Почему ты можешь целоваться с кем угодно»: Кравец припомнила Дорохову поцелуй на «Игре»

Юмористке в эфире шоу «Я тебе не верю» предстояло угадать, какая из пар официально состоит в браке.

Артистка и звезда Comedy Club Марина Кравец в эфире шоу «Я тебе не верю» на канале ТНТ припомнила шоумену Денису Дорохову его скандальный поцелуй с мужчиной на шоу «Игра».

Во время программы Марине Кравец предстояло из трех пар выбрать ту, которая состоит в официальном браке. Артистка задавала различные наводящие вопросы. В итоге самых возрастных участников она попросила поцеловаться. Дорохов стал рьяно возражать.

«Почему? Федеральный канал, духовные скрепы. Почему ты можешь целоваться с кем угодно, а потом бить этого человека. А тут люди прожили много лет и не могут». Марина Кравец

Напомним, что несколько месяцев назад Денис Дорохов на шоу «Игра» привел в шоу своих поклонников и участников проекта. Он поцеловался с товарищем по команде Александром Панекиным.

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