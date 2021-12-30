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«Это для работы надо»: Дорохов объяснил, почему набил татуировку Мигеля на своей пятой точке

Как отметил шоумен, в будущем он обязательно сведет изображение популярного хореографа.

«Это для работы надо»: Дорохов объяснил, почему набил татуировку Мигеля на своей пятой точке
Денис Дорохов. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Денис Дорохов в эфире проекта «Я тебе не верю» показал татуировку танцора Мигеля на своей пятой точке, чем несколько шокировал хореографа, который также присутствовал на эфире.

Денис Дорохов
Денис Дорохов. Фото: кадр из шоу «Я тебе не верю»

«Самое сложное было жене Эльвире объяснить, что это для работы надо, и что это не новая моя телка. Но я ее сведу! Это будет больно, но я сведу».

Денис Дорохов

Как отметил Мигель, у Дениса Дорохова наверняка останется шрам из-за татуировки. Со своей стороны, Денис Дорохов заметил, что у него уже есть шрам на лице. На попе шрам он как-нибудь «перетерпит».

Ранее Денис Дорохов уже шокировал своих поклонников. К примеру, на шоу «Игра» он поцеловался со своим другом по команде Александром Панекиным.

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Александр ПанекинДенис ДороховМигельШоу "Игра"Шоу "Я тебе не верю"