«Это для работы надо»: Дорохов объяснил, почему набил татуировку Мигеля на своей пятой точке

Как отметил шоумен, в будущем он обязательно сведет изображение популярного хореографа.

Шоумен Денис Дорохов в эфире проекта «Я тебе не верю» показал татуировку танцора Мигеля на своей пятой точке, чем несколько шокировал хореографа, который также присутствовал на эфире.

«Самое сложное было жене Эльвире объяснить, что это для работы надо, и что это не новая моя телка. Но я ее сведу! Это будет больно, но я сведу». Денис Дорохов

Как отметил Мигель, у Дениса Дорохова наверняка останется шрам из-за татуировки. Со своей стороны, Денис Дорохов заметил, что у него уже есть шрам на лице. На попе шрам он как-нибудь «перетерпит».

Ранее Денис Дорохов уже шокировал своих поклонников. К примеру, на шоу «Игра» он поцеловался со своим другом по команде Александром Панекиным.

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