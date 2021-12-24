«Это не хайп, а форма жизни»: Шарапова – о поцелуях Собчак с Ивлеевой и Дорохова с Панекиным

По словам телеведущей, все за подобным смотрят и подглядывают.

Телеведущая Арина Шарапова в шоу «Откройте, Давид!» оценила поцелуй в губы телеведущей Ксении Собчак и ее коллеги Насти Ивлеевой на одном из светских мероприятий, а также поцелуй Дениса Дорохова и Александра Панекина на шоу «Игра».

«Я два раза посмотрела. Подумала: «Батюшки, мне снится что ли?» Ой, как интересно. Вот как это бывает, оказывается. Ой, батюшки, какой кошмар!» Арина Шарапова

Как отметила Шарапова, подобные многие осуждают, но все равно смотрят. «Все подглядывают. Я говорю честно — смотрела. Мне было любопытно. Думаю, что нифига себе. А потом такие мысли брюзги возникли. У них же дети там. Ну что я могу сказать. Этого не может быть, но это есть. Нелепица. А как хайпануть-то еще. Для них это не хайп, а форма жизни», — заметила телеведущая.

Напомним, что после поцелуя двух мужчин на канал ТНТ было заведено административное дело. Шоу «Игра» в данный момент приостановлено.

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