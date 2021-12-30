«Анастасия, обращаюсь к тебе»: Малькова пообещала сделать шикарный подарок Макеевой

Накануне Анастасия Макеева в своем инстаграме отметила, что бывшая жена ее нового мужа — Светлана Малькова — не может добиться никакой популярности. По словам актрисы, ранее художница заявляла о том, что напишет книгу или построит карьеру на телевидении, но у нее ничего не получилось и не получится.

Кроме того, Макеева обвинила Малькову во лжи после того, как узнала, что новость о замужестве художницы является фейком.

Светлана ответила звезде театра в своем инстаграме.

«Анастасия, обращаюсь к тебе, к тебе, которая переживает, когда же я выйду замуж… Не переживай, ты узнаешь об этом первая, так уж и быть. И еще, как только я закончу написание книги, ты тоже получишь ее первая в подарок! Ведь ты любишь быть на высоте. Впервые за три месяца Роман Мальков на сегодня не должник!» — написала Малькова.

Напомним, ранее Светлана подтвердила, что бывший муж выплатил долг по алиментам за 3,5 месяца.

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