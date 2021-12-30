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«Исчерпывающие меры были приняты»: Малькова рассказала правду о том, как добилась выплаты алиментов

Многодетная мама получила деньги на детей 21 декабря.

«Исчерпывающие меры были приняты»: Малькова рассказала правду о том, как добилась выплаты алиментов
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova

Несколько месяцев подряд Светлана Малькова утверждала, что не получает алименты от бывшего мужа Романа Малькова на содержание троих детей. Новая жена бизнесмена, актриса Анастасия Макеева, заверяла в обратном. Накануне она даже опубликовала в своем инстаграме справку от судебного исполнителя, которая подтверждает, что Мальков не должник.

В своем инстаграме Светлана рассказала, как ей удалось добиться выплаты денег.

Страница Светланы Мальковой
Страница Светланы Мальковой. Скриншот: instagram.com/svetamalkova

«На защиту встал депутат Государственной думы от «Единой России» Михаил Евгеньевич Старшинов. Что касается участия приставов, то, безусловно, исчерпывающие меры были приняты после того, как информация дошла до руководителя ФССП, благодаря Михаилу Евгеньевичу. Было отправлено письмо на ограничительные меры, которые были одобрены, а это закрытие выезда из страны. После всех сплоченных действий Мальков Роман все-таки оплатил алименты 21.12.2021, с задержкой в 3,5 месяца», — написала Малькова.

Напомним, после развода Светлана Малькова с тремя детьми осталась жить в Словении. Старший сын художницы переехать в Москву к отцу и мачехе.

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