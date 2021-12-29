«Собрать несчастных и про алименты говорить»: Макеева усомнилась в навыках и таланте бывшей жены Малькова

Анастасия снова «прошлась» по жизни Светланы в своем микроблоге.

На днях Анастасия Макеева отметила свой день рождения. Актрисе исполнилось 40 лет. Буквально полгода назад она обрела свое долгожданное женское счастье в четвертом браке с Романом Мальковым. Ради звезды театра бизнесмен-строитель развелся с женой – художницей Светланой после 17 лет совместной жизни.

Периодически бывшая и нынешняя жены Романа Малькова обмениваются в Сети колкостями в адрес друга. На этот раз Анастасия снова «прошлась» по жизни Светланы в своем микроблоге.

«Корчевников не позвал. В кино не взяли. Книга тоже как-то не пишется. Что еще делать? Только собрать несчастных и с утра до вечера про алименты говорить, ну, если умеет, конечно, говорить», — написала Макеева.

Напомним, после развода Светлана Малькова осталась жить в Словении с тремя детьми. Художница утверждает, что работает на трех работах, чтобы прокормить и обеспечить семью.

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