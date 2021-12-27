«Никогда не оправдывайтесь»: Малькова осадила Макееву, озвучив сумму долга по алиментам

Недавно Анастасия Макеева уверяла своих подписчиков в том, что ее муж исправно платит алименты и не имеет никаких долгов. В противном случае он не смог бы выезжать за границу. Светлана Малькова утверждает обратное. На днях она заявила, что бизнесмен-строитель выплатил алименты только за октябрь.

В своем инстаграме Малькова опубликовала документ, подтверждающий наличие долга в 95 751 рубль.

«Никогда не оправдывайтесь. Любую ложь опровергайте фактами», — написала Малькова.

Напомним, Роман и Светлана Мальковы развелись в начале этого года, после чего многодетный отец женился на Анастасии Макеевой и переехал в Москву. Художница с тремя детьми осталась жить в Словении.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.