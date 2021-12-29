«Моя фанатка»: Макеева язвительно высказалась в адрес бывшей жены Малькова

Актриса ответила на вопросы фолловеров в своем инстаграме.

Более полугода Анастасия Макеева счастлива в браке с Романом Мальковым. Актриса и строитель познакомились в 2020-м и с тех пор неразлучны. Ради звезды театра бизнесмен развелся с женой Светланой, с которой прожил 17 лет. Она осталась жить в Словении с тремя детьми.

Накануне Анастасия Макеева устроила в своем инстаграме сессию вопросов и ответов, не обошлось и без упоминания бывшей жены Малькова.

«Я в шоке. Светлана отслеживает ваш сторис. Не угомонится», — написал Анастасии один из фолловеров. «Моя фанатка. Я ей нравлюсь», — ответила Макеева.

Напомним, на днях Анастасия отметил свое 40-летие. К юбилею она успела запустить собственную линейку уходовой косметики и купить недвижимость в турецкой Аланье.

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