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«Весьма унизительно плакать на весь мир, что «меня бросили»: Макеева высказалась о Мальковой

Как отметила актриса, она никогда не стремилась к тому, чтобы ее личность обсуждали.

«Весьма унизительно плакать на весь мир, что «меня бросили»: Макеева высказалась о Мальковой
Анастасия Макеева. Фото: Globallookpress.com

Актриса Анастасия Макеева заявила, что никогда не стремилась к тому, чтобы ее личность так рьяно и часто обсуждали в прессе.

Светлана Малькова
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova/

По ее словам, бывшую жену ее нынешнего мужа Романа Малькова Светлану можно смело назвать «женщиной года». Она думает, что художница из обычной житейской ситуации превратила все в какую-то сенсацию.

«На мой взгляд, весьма унизительно плакать на весь мир, что «меня бросили». Но это личный выбор. Кто как умеет, тот так привлекает к себе внимание. Кто-то интересными проектами и открытиями, а кто-то скандалит».

Анастасия Макеева

Напомним, что в этом году Анастасия Макеева и Роман Мальков сыграли свадьбу. Ради новой жены строитель бросил бывшую жену. У них четверо общих детей, сообщает «Комсомольская правда».

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