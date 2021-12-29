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«Фундамент гнилой»: Макеева охарактеризовала предыдущую семью Малькова

Актриса вышла замуж за строителя в мае этого года.

«Фундамент гнилой»: Макеева охарактеризовала предыдущую семью Малькова
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: instagram.com/makeevan

Анастасия Макеева познакомилась с Романом Мальковым в прошлом году на даче. Бизнесмен-строитель приехал из Словении в Россию на заработки и так был очарован актрисой, что буквально через несколько месяцев развелся с предыдущей женой.

В мае Анастасия и Роман сыграли роскошную свадьбу в Крыму, но актрису до сих пор обвиняют в том, что она разрушила брак предпринимателя, где росли четверо детей. В своем инстаграме звезда театра высказалась на этот счет.

Анастасия Макеева
Анастасия Макеева. Скриншот: instagram.com/makeevan

«Влезть никуда нельзя. Рушится то здание, где фундамент гнилой. А дети – это хорошо, мы им всегда рады», — написала Макеева.

Напомним, старший сын Романа – 17-летний Андрей – еще весной переехал жить в Москву к отцу и мачехе. Трое младших остались жить с мамой в Любляне.

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