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Прильнул к Бурунову и поцеловал: Харламов дал понять, из-за чего на самом деле убрали из эфира шоу «Игра»

Шоумен проявил нежные чувства к звезде сериала «Полицейский с Рублевки».

Прильнул к Бурунову и поцеловал: Харламов дал понять, из-за чего на самом деле убрали из эфира шоу «Игра»
Гарик Харламов. Фото: Global Look Press

Комик Гарик Харламов регулярно поднимает злободневные темы в своем микроблоге, подходя к этому с юмором. И на сей раз артист показал какие нежные чувства питает к Сергею Бурунову.

Гарик Харламов и Сергей Бурунов. Фото: instagram.com/garikkharlamov/

Харламов запечатлелся со звездой сериала «Полицейский с Рублевки», сидя у него на коленях. Более того, артист нежно поцеловал его в висок и написал:

«Надеюсь за это фото меня не оштрафуют на 1 миллион рублей, как МузТВ. И не уберут с эфира, как «Игру»! Угадайте, кто на фото? Пишите только неправильные ответы», — написал артист.

Как известно, в каждой шутке есть доля правды, так что многие подписчики уловили тонкий намек Харламова на причину, по которой юмористическое шоу «Игра» убрали из эфира – мол, виной тому страстный поцелуй юмористов Дениса Дорохова и Александра Панекина.

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