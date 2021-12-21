«С днем рождения, любимая!»: Денис Дорохов показал редкое фото своей красавицы-жены

Шоумен Денис Дорохов в Instagram поздравил с днем рождения свою жену Эльвиру. Он разместил снимок своей любимой женщины. На кадре можно заметить, что на правой руке у нее татуировка.

«С днем рождения, любимая!» Денис Дорохов

Напомним, что Денис Дорохов познакомился с Эльвирой, когда учился на последнем курсе техникума. Она на несколько лет его моложе. Как отмечал Денис Дорохов, в любви Эльвире он признался в феврале 2006 года, сделав предложение. До этого они просто встречались четыре года.

Свадьбу с женой Денис Дорохов устроил в 2010 году. Через два года у пары появился на свет первенец — Артем. В 2019 году Эльвира Дорохова подарила мужу второго сына. Пара решила назвать его Богданом.

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