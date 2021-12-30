«Отец мне говорил, что у него пытаются «отжать» театр»: Захарова – о действиях Варшавера

Актриса Александра Захарова в беседе с Андреем Карауловым рассказала о действиях директора театра «Ленком» Марка Варшавера.

«Он хочет уничтожить имя отца. Вычеркнуть его имя из театра. Из истории. Он всегда ненавидел Захарова. У них были сугубо рабочие отношения. Это человек, который привык ко лжи. Он считает, что можно всех обмануть. Выдает ложь за чистую монету. Отец мне говорил, что у него пытаются «отжать» театр. Первый раз это случилось в 2014 году, после смерти моей мамы». Александра Захарова

По словам Александры Захаровой, Марк Варшавер был бы рад уничтожить и ее.

«Мне один умный человек сказал: «Удивительно, что ты еще живая». Он говорит, что билеты на спектакли с моим участием не продаются. Все просто у него. И попробуй разбери, так ли это», — заявила Александра Захарова.

Напомним, что худрук «Ленкома» Марк Захаров ушел из жизни чуть больше двух лет назад. Сейчас его должность вакантна. Марк Варшавер стал директором с расширенными полномочиями.

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