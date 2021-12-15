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«Кассы театров закрыты»: Марк Варшавер рассказал о борьбе с билетными спекулянтами

По словам директора «Ленкома» с расширенными полномочиями, реализация билетов в период пандемии оставляет желать лучшего.

«Кассы театров закрыты»: Марк Варшавер рассказал о борьбе с билетными спекулянтами
Марк Варшавер. Фото: Globallookpress.com

Директор театра «Ленком» с расширенными полномочиями Марк Варшавер рассказал об одной из главных театральных бед на сегодняшний день. Реализация билетов в период пандемии, как он считает, оставляет желать лучшего.

Марк Варшавер
Марк Варшавер. Фото: Globallookpress.com

«Кассы театров закрыты. Некоторые объясняют это борьбой с билетными спекулянтами. Поэтому все билеты продают через Интернет. Это неправильно».

Марк Варшавер

Как отметил Марк Варшавер, сотрудники Роспотребнадзора стоят у входа и смотрят, как сотрудники пускают в театр зрителей. Если кто-то пройдет без QR-кода, то сразу штрафуют. При этом Варшавер признал, что вакцинироваться в сложившейся ситуации, безусловно, надо. За последний год директор «Ленкома» похоронил много близких людей, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что у «Ленкома» уже два года нет худрука. После смерти Марка Захарова его обязанности исполняет именно Марк Варшавер.

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