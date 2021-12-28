Как приготовить тартар из подкопченного лосося с клубникой
Видео
Пять модных стрижек 2022 года
Видео

«На съемках удивительного проекта»: Захарова в жакете стиля Chanel в цвете слоновой кости встретилась с Долиной

Артистки приняли участие в шоу «Две звезды. Отцы и дети» в качестве судей.

«На съемках удивительного проекта»: Захарова в жакете стиля Chanel в цвете слоновой кости встретилась с Долиной
Александра Захарова. Фото: Global look press

Александра Захарова приняла участие в съемках нового выпуска проекта Первого канала «Две звезды. Отцы и дети». Дочь великого режиссера Марка Захарова вошла в состав судей вместе с Ларисой Долиной.

Артистка запечатлелась с ней в студии, с гордостью обнародовав фото в личном блоге. В студии Александра Захарова предстала в жакете стиля Chanel в цвете слоновой кости. А Лариса Долина – яркой синей блузе.

«27 декабря, на съемках удивительного проекта Первого канала «Две звезды. Отцы и дети», — подписала она обнародованные в личном блоге кадры.

Александра Захарова и Лариса Долина. Фото: instagram.com/alexandrazakharova_official/

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Александра ЗахароваДве звезды. Отцы и детиДолинаЛариса Долинановости шоу-бизнесаШоу «Две звезды. Отцы и дети»