«На съемках удивительного проекта»: Захарова в жакете стиля Chanel в цвете слоновой кости встретилась с Долиной

Артистки приняли участие в шоу «Две звезды. Отцы и дети» в качестве судей.

Александра Захарова приняла участие в съемках нового выпуска проекта Первого канала «Две звезды. Отцы и дети». Дочь великого режиссера Марка Захарова вошла в состав судей вместе с Ларисой Долиной.

Артистка запечатлелась с ней в студии, с гордостью обнародовав фото в личном блоге. В студии Александра Захарова предстала в жакете стиля Chanel в цвете слоновой кости. А Лариса Долина – яркой синей блузе.

«27 декабря, на съемках удивительного проекта Первого канала «Две звезды. Отцы и дети», — подписала она обнародованные в личном блоге кадры.

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