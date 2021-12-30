Захарова рассказала, как после похорон ее отца актеры «Ленкома» поехали на банкет к Варшаверу

По словам актрисы, ей было от этого очень больно.

Актриса Александра Захарова в интервью Андрею Караулову рассказала, что происходило в «Ленкоме» после смерти ее знаменитого отца.

«Мне было больно, когда не стало отца. Я как у Гоголя думала, что все обойдется. Я читаю интервью Варшавера. Но то, что он говорит — в этом нет ни капли правды». Александра Захарова

Как отметила Александра Захарова, после похорон ее отца актеры театра поехали на банкет к новому руководителю.

«Я их потом спросила, было ли там весело. Мне ответили, что да. Наш директор — странная фигура. Я не могу копаться в мозгах этого человека и серьезно рассуждать о его мировоззрениях», — заявила Александра Захарова.

Напомним, что худрук «Ленкома» Марк Захаров ушел из жизни чуть больше двух лет назад. Сейчас его должность вакантна. Марк Варшавер стал директором с расширенными полномочиями.

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