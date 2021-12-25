«Уже начались репетиции»: Мария Миронова выйдет на сцену в проекте «Танцы со звездами»

Актриса Мария Миронова станет участницей проекта «Танцы со звездами», который стартует на канале «Россия 1» практически сразу после Нового года. Это шоу будет главным хитом после праздников на телевидении.

Один из членов команды проекта сообщил, что популярная актриса уже вовсю репетирует на танцполе. При этом показывает вовсю свое мастерство в движении.

«Уже начались репетиции «Танцев со звездами». График на этот период выпал без экспедиций, поэтому все устроилось. Там прямой эфир раз в неделю. В другие дни репетиции в свободном графике». Сотрудник проекта

Напомним, что в шоу «Танцы со звездами» участвуют популярные артисты, звезды шоу-бизнеса. Они выступают с профессионалами. Вести проект будет телеведущий Андрей Малахов, сообщает «Комсомольская правда».

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