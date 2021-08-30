«Моя кудрявая красотка»: Папунаишвили показал повзрослевшую дочь от итальянки Бижабер

В прошлом году Евгений Папунаишвили объявил о разводе с Салимой Бижабер. Слухи о расставании пары ходили давно, но танцор опровергал их. Фанатам рассказывал, что у них с итальянским стилистом все хорошо, а все остальное – домыслы желтой прессы. Осенью информацию о разводе подтвердила и сама Бижабер. По ее словам, к этому непростому шагу ее подтолкнули измены хореографа. У пары подрастает четырехлетняя дочь София. В своем Instagram Евгений опубликовал ее фото.

«Добрая, умная, коммуникабельная, смешная, моя кудрявая хитрая красотка. Софийка, я счастлив быть твоим папой», — подписал фото Папунаишвили.

Фанаты отметили, что девочка очень похожа на отца.

«Ксерокопия! Какие вы милые! Подросла красоточка!» — писали пользователи Сети.

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