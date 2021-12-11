«Наш с тобой день, моя София»: Папунаишвили поздравил дочь с днем рождения

Евгений Папунаишвили отмечает день рождения. 11 декабря ему исполнилось 40 лет. По счастливой случайности, в этот же день родилась его дочь София. Ей всего четыре года.

В своем инстаграме танцор опубликовал кадры с дочкой разных лет и оставил трогательный текст.

«Сегодня наш с тобой день, моя доченька. София. Каждый раз, когда пишу 11 декабря это поздравление, поражаюсь, как ты могла родиться со мной в один день. Тебе 4, мне 40. Ты уже совсем взрослая, о себе молчу. Я очень тебя люблю! Я мечтал о тебе именно о такой: непосредственной, доброй, умной, смешной, озорной. Мы с тобой стали реже видеться, но стали еще ближе. Ценим каждую минуту вместе. Ты пока многого не понимаешь, но со временем, я уверен, все поймешь. Папа всегда будет рядом», — написал Папунаишвили.

Напомним, хореограф развелся с матерью своей дочери – итальянкой Салимой Бижабер еще в прошлом году. Слухи о расставании пары ходили несколько месяцев.

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