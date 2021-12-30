«Театр за последнее время сильно изменился»: Орбакайте рассказала, почему не бросает «Современник»

По словам певицы и актрисы, постановку «Двое на качелях» она играет в память о Галине Волчек.

Певица и актриса Кристина Орбакайте призналась, что одно время была готова буквально жить в театре. Импульс и творческий заряд ей давала художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, которая, к сожалению, ушла из жизни.

По словам Кристины Орбакайте, она постоянно думала, какие роли хочет еще сыграть. В последнее время она играет спектакль «Двое на качелях» исключительно в память о Галине Волчек.

«Театр за последнее время сильно изменился, помолодел, и меня устраивает то, что я делаю, мне нравится наш классический спектакль, но… Я не зарекаюсь, вдруг будет предложение, от которого невозможно отказаться?» Кристина Орбакайте

Напомним, что в спектакле «Двое на качелях» Кристина Орбакайте задействована вместе с актером Кириллом Сафоновым. Ранее она отмечала, что между ними порой возникали ссоры при подготовке постановки, сообщает Hello!.

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