«В Клаве я вижу себя»: Орбакайте объяснила, почему ей проще воспитывать сыновей, чем дочь

По словам певицы и актрисы, она достаточно строгая мать.

Певица и актриса Кристина Орбакайте призналась, что ей было проще воспитывать своих сыновей Никиту и Денни, чем дочь Клавдию. До какого-то момента она была рада, что у нее на свет появлялись только наследники. Звезда искренне считала, что замучается с девочкой.

«Воспитывая дочь, больше моментов проецируешь на себя: вспоминаешь детство, обиды, хочешь уберечь ее от своих ошибок. В Клаве я вижу себя, свои черты характера и часто задумываюсь, как ей правильно подсказать, чтобы не обидеть, не навредить детской психике». Кристина Орбакайте

По словам Кристины Орбакайте, она достаточно строгая мама. Порой дочери достаточно одного ее взгляда, чтобы сделать правильные выводы и понять, что она делает что-то не так, сообщает ru.hellomagazine.com.

Напомним, что дочери Кристины Орбакайте Клаве в следующем году исполнится десять лет. Наследницу она родила от своего мужа бизнесмена Михаила Земцова.

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