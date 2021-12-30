Перешла от слов к делу из-за зятя: Белохвостикова подала заявление в суд и обратилась в ОМВД

Актриса, которой уже 70 лет, долгое время хранила молчание.

Актриса Наталья Белохвостикова, которая долгое время хранила молчание в скандальной истории с зятем, судя по всему, перешла от слов к делу.

Не так давно 70-летняя артистка подала исковое заявление в Савеловский суд о защите чести и достоинства. Кроме того, она обратилась в ОМВД по Пресненскому району.

По словам дочери Натальи Белохвостиковой, зять актрисы Александр Фарбер регулярно кричит на ее мать и выгоняет из ее же квартиры.

«С экрана он обвиняет мою интеллигентнейшую маму, народную артистку России в том, что она его обматерила. Все, кто знает мою маму, прекрасно понимает, какой это нонсенс. Такое поведение с его стороны явно ненормально». Дочь Натальи Белохвостиковой

Ранее зять Натальи Белохвостиковой обвинил свою жену, что она не дает ему видеться с их общим сыном. Причем Александр Фарбер уверен, что Наталии активно помогает в разрушении их семьи именно звездная мать – Наталья Белохвостикова, сообщает «Комсомольская правда».

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