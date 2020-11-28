69-летняя Наталия Белохвостикова впервые стала бабушкой

Наталия Белохвостикова была самой молодой лауреаткой Государственной премии СССР. Она удостоилась ее в 19 лет. Она сыграла в десятках кинолент.

В сериале «Маленькие трагедии» ее партнером был Владимир Высоцкий. Талантом артистки до сих пор восхищаются в театральных кругах. Белохвостикова замужем за режиссером Владимиром Наумовым.

У них есть дочка Наташа, которой уже 46 лет. Она тоже стала актрисой. Также в 2007 году Наталия Николаевна усыновила трехлетнего мальчика Кирилла.

Обычно 69-летняя Белохвостикова не рассказывает о личной жизни. Она также в последнее время редко появляется на публике. Однако в эфире передачи «Привет, Андрей!» стало известно, что у нее родился внук. Первым ее поздравил Андрей Малахов.

«Я хочу поздравить Наташу Белохвостикову! Нашу знаменитую и любимую актрису. У нее родился первый внук. Она сейчас вся в нем. Мы поздравляем ее!» — произнес ведущий.

Он утаил подробности радостного события. Выпуск передачи был посвящен песням о любви. Андрей отметил, что в фильме «Тегеран-43», где играла Наталья Николаевна, звучала песня Шарля Азнавура — «Вечная любовь». Композитор влюбился в нее на съемках и посвятил актрисе песню. Он умер в 2018 году.

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