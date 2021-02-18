«Такой ранимый, чуткий»: Белохвостикова называла Мягкова особенным актером

Актриса отметила, что ее коллега был очень талантливым. Она считает, что в последние годы о нем незаслуженно мало вспоминали.

Андрей Мягков не дожил до 83-летия несколько месяцев. В последнее время он уже почти не снимался в кино и не появлялся на публике. 18 февраля мир облетела новость, что культовый актер умер у себя дома. Бригада скорой помощи приехала на вызов и пыталась его реанимировать, но безуспешно. Рядом с ним была его жена Анастасия Вознесенская. Они прожили вместе около 50 лет душа в душу. Для друзей и поклонников известие о смерти звезды «Иронии судьбы, или С легким паром!» стало трагедией.

Многие коллеги Мягкова вспоминают о нем, как о скромном, добром и сдержанном человеке, но очень талантливом и многогранном. Лия Ахеджакова отметила, что не дружила с ним, но они много снимались вместе. Актриса призналась, что ей очень больно переживать его смерть. Светлана Немоляева тоже поделилась воспоминаниями об Андрее Васильевиче. Она подчеркнула, что знает о нем только светлое и хорошее.

69-летняя Наталия Белохвостикова призналась, что выросла на работах Мягкова. Она ходила на его спектакли в «Современник», поэтому для нее этот актер — эпоха детства.

По словам артистки, они познакомились на съемках картины «Надежда». Для Белохвостиковой это был настоящий исторический момент, так как режиссером фильма выступал оскароносный Марк Донской.

«Это был Мягков. Это был Михаил Ножкин. Это были совершенно особенные актеры. Особенно Андрей, потому что та палитра ролей, которая была им сыграна, это было что-то невероятное, но для меня еще тогда это было потрясение, потому что это был такой ранимый, чуткий, теплый, отзывчивый и добрый», — рассказала актриса.

Белохвостикова не стала скрывать, что испытывает чувство страха. Она отметила, что Мягков успел стать частью ее жизни, так как актриса многим с ним делилась.

«А для меня это просто горе огромное, потому что это часть моей судьбы, моей жизни, моего сердца. Это был первый человек, которому я сказала, что у меня родилась дочка», — разоткровенничалась она, сообщает канал «360».

Отметим, что позже будет сообщено, где и когда состоится прощание с Андреем Мягковым, а также, где он будет похоронен.

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