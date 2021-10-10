Прогнала из квартиры родственника: Наталья Белохвостикова воюет со своим зятем за внука

Как отметил Александр Фарбер, он не видел сына больше месяца.

Актриса Наталья Белохвостикова невзлюбила своего зятя 45-летнего актера Александра Фарбера. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Она не подпускает мужчину к его собственному сыну Максиму.

«Я не видел малыша уже месяц. Он в квартире живет со старыми больными людьми». Александр Фарбер

Как отметил Александр Фарбер, его жена переехала в дом матери, потому что-то легендарной актрисе сложно ухаживать за больным мужем. «Она там у них все делает. Ходит в магазины за покупками. Оплата коммуналки на ней. Наталья Николаевна ничего не делает. Белохвостикова никуда не ходит несколько лет. Ноги то ходят у нее, а вот голова не ходит. Моим сыном Максимом никто не занимается. Недавно моего сына обварили кипятком. Я пришел разбираться. В ответ получил от Белохвостиковой дикую брань словно от английского болельщика», — заявил Александр Фарбер.

Напомним, что Наталья Белохвостикова настояла, чтобы ее дочь подала на развод с Александром Фарбером. Она считает, что ее наследнице актер не пара.

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