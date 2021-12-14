Райский уголок: Ирина Агибалова из «Дома-2» похвасталась ухоженным садиком во дворе особняка на Кипре

Бывшая участница реалити-шоу Ирина Агибалова гордится тем, что превратила землю у дома в красивое местечко.

Экс-участница «Дома-2», самая популярная телебабушка Ирина Агибалова с любовью обустроила участок у своего особняка на Кипре.

Несколько месяцев она занималась тем, что подыскивала подходящие растения, чтобы они идеально вписывались в ландшафт. В итоге получилось настоящее райское местечко.

Теперь во дворе особняка есть не только бассейн и шезлонги, но и чудесные зеленые насаждения, которые еще и цветут почти круглый год.

В микроблоге Ирина Агибалова поделилась видео, на котором запечатлела, как сейчас выглядит ее участок.

Подписчики Ирины Александровны пришли в восторг от такой красоты.

«Какие молодцы! Браво вам, Ирина Александровна, безупречный вкус во всем», «Я вами восхищаюсь! Ваши руки творят чудеса, к чему бы вы ни прикасались! Пустыню превращаете в цветущий сад, и это не фигура речи! Дай вам бог здоровья и счастья!», «Какой безупречный порядок. Вы просто большая молодец! Как все у вас получается, причем все, чтобы вы ни делали», — восхитились в Сети.

Напомним, Ирина Агибалова вместе с мужем переехала на Кипр минувшим летом, пара купила здесь особняк в ипотеку.

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