«Митюша, золотце мое»: Ирина Агибалова из «Дома-2» трогательно обратилась к старшему внуку

Первому малышу, родившемуся на проекте «Дом-2», сыну Риты Агибаловой и Жени Кузина, Мите, 15 декабря исполнилось двенадцать лет.

В своем микроблоге мальчика трогательно поздравила его бабушка Ирина Агибалова.

Для нее он стал первым внуком. Сейчас у Ирины Александровны уже четверо внучат.

«Митюша, золотце мое, поздравляю тебя с днем рождения и хочу пожелать здоровья крепкого и сохранить в себе те качества характера, которые есть сейчас. Ты очень добрый, внимательный, скромный, умный, заботливый и умеющий любить! Это так ценно! Береги в себе человека! Люблю тебя так сильно, что не измерить словами, и ты знаешь как, точно», — написала Ирина Агибалова.

Митя Кузин вместе с мамой, отчимом, которого он зовет папой, и младшей сестрой Бэллой живет на Кипре и учится в школе на английском языке. Родной отец Мити, Женя Кузин, не очень интересуется жизнью сына.

Не так давно рядом с Митей его родителями и сестрой поселились бабушка с дедушкой. Ирина Агибалова с мужем переехали на Кипр, купив здесь особняк в ипотеку.

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