Хит сезона: Кока отметилась на прогулке в мандариновой шубе-халате, которую советовала Хромченко

Мандариновый или ярко-оранжевый оттенок стал в этом сезоне настоящим хитом в линии верхней одежды. Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» рекомендовала пуховики и шубы в этом цвете.

Клава Кока поддержала тренд и выбрала для нынешнего сезона именно ярко-оранжевую шубу-халат, отметившись в ней на катке у ВДНХ. Артистка сочетала с ней шапочку и шарф салатового тона в его неоновом оттенке.

Отметим, что Эвелина Хромченко замечала — радостный мандариновый цвет поднимает настроение, делает образ заметным. Но его нельзя рассматривать как долговременную инвестицию, ведь то, что является писком сезона, достаточно быстро исчезает из гардеробов. Если хочется приобрести шубу надолго, стоит присмотреться к коричневым, серым, песочным моделям, считает ведущая.

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