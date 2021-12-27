Какие искусственные шубы сейчас особенно актуальны, назвала Хромченко

Мода на такой мех не только привлекательна, но и отвечает современным требованиям экологии.

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» представила публике наиболее актуальные модели шуб из искусственного меха.

В их числе оказались шубки-чебурашки, Тедди, безрукавки, оверсайз яркого цвета, включая хит этого сезона ярко-оранжевый и предстоящего сезона — фиолетовый, манто, а также шубы, которые имитируют собой рисунок шахматной доски.

Тем, кто хочет носить свою шубку как можно дольше, Хромченко посоветовала останавливаться на классических оттенках меха (коричневого, серого тона, к примеру). Они не только долго не выйдут из моды, но и вряд ли испортят цвет лица. А вот яркие тона это сделать могут.

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