Звезда зарабатывает в месяц не один миллион рублей.

Молодая певица Клава Кока в последние два года совершила невероятный прыжок на вершину олимпа шоу-бизнеса.

Как рассказала она на интервью «Муз-ТВ», ее слава после нескольких лет спокойного существования в Black Star зажглась после поста в Сети, где она напела свою композицию «Покинула чат».

В 2020йфЦ году звезда уже стала собирать стадионы, а дуэты с ней записали такие знаменитые артисты, как Александр Ревва, Сергей Жуков, Даня Прытков (Niletto), Егор Крид.

Теперь, по ее признанию, она зарабатывает в месяц не один десяток миллионов рублей. Клава успела купить майбах, квартиру в Москве, свозить родителей и бабушку с дедушкой на Мальдивы, в прошлом году подарила папе новенькую тойоту.

И вот наступил очередной день рождения отца Клавы Коки, дочь вновь поспешила к родителю с сюрпризом. На сей раз он оказался не менее ценным, но уже с налетом шика. Певица вручила отцу часы Rolex. И, судя по обнародованным кадрам в ее микроблоге, отец остался весьма доволен подарком дочки.

«С днем рождения, папа. Мы все тебя очень любим! Наша семья — это лучшее, что можно было создать. Вместе все пройдем! Ура!» — написала Клава в личном блоге.

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