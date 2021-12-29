В розовом платье строит дом: Утяшева показала подросшую дочку Воли на отдыхе с братом

Телеведущая похвасталась тем, как дети строят дом из картона. София рассказала, как все устроено и даже сделала надписи на английском языке.

Ляйсан Утяшева раньше была художественной гимнасткой. Она делала успехи и побеждала на соревнованиях. Однако потом Ляйсан завершила спортивную карьеру и стала телеведущей. Она уже длительное время работает на ТНТ.

В этом году экс-спортсменка вела шоу «Новые танцы». При этом она успевала путешествовать, выходить в свет с мужем Павлом Волей и уделять время детям.

В конце декабря Утяшева приехала в Дубай. По всей видимости, именно там она встретит с семьей Новый год. На этот раз она поделилась редкими кадрами.

Телеведущая запечатлела дочку София и сына Роберта, которые в картонной коробке мастерили дом. Шестилетняя девочка была в розовом платье. Ляйсан показала, как сидит на полу со своим братом. София носит короткую стрижку.

«Друзья, показывай лайфхак! Во-первых, у нас началась стадия „Покемон представляет“. Мы собираем карточки! А во-вторых, дети сделали дом! Расскажи, Софиек», — сказала телеведущая. «Смотри, вот тут выход для песика. Тут его вольер! Тут даже есть корм. Тут написано: not hamster (не хомяк)», — пояснила малышка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка телеведущей и Воли. Многие одарили ее комплиментами. «Ну что за детки», «Как они подросли», «Ой, она по-английски понимает», «Какая смышленая девочка», «У вас замечательные дети», «Покемоны! Как классно», — прокомментировали кадры подписчики.

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