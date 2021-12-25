Блестящее и фисташковое: Ляйсан Утяшева покорила внешним видом Екатерину Варнаву в финале «Новых танцев» на ТНТ

Ведущая танцевальной битвы предстала перед зрителями в асимметричном платье в пол.

Жена Павла Воли – Ляйсан Утяшева – в последний раз в этом году появилась в качестве ведущей «Новых танцев» на ТНТ в сверкающем длинном платье с разрезом на подоле и пышными рукавами.

Гимнастка с объемной прической и нюдовым макияжем объявляла финалистов танцевального шоу на ТНТ, которые боролись за дополнительные шесть миллионов рублей.

Отметим, что свои первые денежные призы участники разных категорий уже забрали. Однако абсолютный победитель должен получить еще шесть миллионов рублей.

«Барабанная дробь…. Этот момент настал! Эмоции зашкаливают, в напряжении все: участники, зрители, судьи (как думаете, какое желание загадал Мига, очутившийся между двумя Варнавами)», – заинтриговала Утяшева.

К слову, приглашенная гостья и член жюри финала Екатерина Варнава обратила внимание не только на талантливых танцоров, но и на ведущую проекта. Артистка не ожидала, что Ляйсан Утяшева будет выглядеть настолько сногсшибательно.

Напомним, в этом году танцевальный проект на ТНТ изменился. Помимо преобразившегося названия, теперь в шоу выступают и дети, и коллективы.

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