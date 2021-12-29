«По сибирским рецептам»: Андрей Малахов раскрыл коронное блюдо, которое в их семье готовят на Новый год

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о том, какие праздничные традиции сложились у них с женой Натальей Шкулевой.

В этом году исполнилось десять лет со дня свадьбы популярного телеведущего Андрея Малахова и его жены Натальи Шкулевой.

По словам Андрея Малахова, в их семье традиции только начинают формироваться. Одна из них – встреча Нового года. Телеведущий назвал коронное блюдо, которое обязательно будет на новогоднем столе.

«Моя жена родилась в Чите, поэтому стараемся налепить к праздничному столу пельменей по сибирским рецептам ее бабушек. Кстати, отмечать мы тоже начинаем по-читински, за шесть часов до полуночи», — рассказал Андрей Малахов.

Остальные традиции празднования – такие же, как и в других семьях. Накрытый стол, просмотр «Голубого огонька», речь президента, бой курантов. Затем выход на улицу и запуск фейерверков.

«Ну а в последующие дни доедаем, что осталось, потом встаем на весы — там плюс 2 килограмма, и начинаем новую жизнь», — добавил Андрей Малахов в беседе с «Антенна».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.