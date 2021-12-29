«Одни говорят на меня, другие – на Наталью»: Андрей Малахов рассказал, на кого похож его четырехлетний сын

В ноябре этого года единственному сыну известного телеведущего Андрея Малахова и его жены Натальи Шкулевой исполнилось четыре года.

Звездные родители не показывают наследника Александра поклонникам. За четыре года в Сети не появилось ни одной фотографии мальчика.

больше по теме На стиле: Собчак в платье в сетку и грубых ботинках на тракторной подошве предстала с Малаховым Телеведущая выбрала современный лук для дебатов.

Андрей Малахов рассказал, что с появлением у него сына он стал более ответственным.

«Теперь намного меньше думаешь о себе и больше о ребенке», — отметил Андрей Малахов.

Он добавил также, что Александр в их семье всеобщий любимец и уже научился пользоваться этим прекрасным обстоятельством. А вот с тем, на кого похож четырехлетний наследник, в звездной семье пока не определились.

«Одни говорят — на меня, другие — на Наталью, третьи — на дедушку, четвертые — на бабушку. Саша — всеобщий любимчик, и он, понимая это, уже научился нами манипулировать. Знает, что каждому сказать и что спросить», — цитирует Андрея Малахова «Антенна».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.