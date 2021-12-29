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«Одни говорят на меня, другие – на Наталью»: Андрей Малахов рассказал, на кого похож его четырехлетний сын

Популярный телеведущий Андрей Малахов раскрыл семейные тайны.

«Одни говорят на меня, другие – на Наталью»: Андрей Малахов рассказал, на кого похож его четырехлетний сын
Андрей Малахов и его жена Наталья. Фото: instagram.com/malakhov007/

В ноябре этого года единственному сыну известного телеведущего Андрея Малахова и его жены Натальи Шкулевой исполнилось четыре года.

Звездные родители не показывают наследника Александра поклонникам. За четыре года в Сети не появилось ни одной фотографии мальчика.

Андрей Малахов рассказал, что с появлением у него сына он стал более ответственным.

«Теперь намного меньше думаешь о себе и больше о ребенке», — отметил Андрей Малахов.

Он добавил также, что Александр в их семье всеобщий любимец и уже научился пользоваться этим прекрасным обстоятельством. А вот с тем, на кого похож четырехлетний наследник, в звездной семье пока не определились.

«Одни говорят — на меня, другие — на Наталью, третьи — на дедушку, четвертые — на бабушку. Саша — всеобщий любимчик, и он, понимая это, уже научился нами манипулировать. Знает, что каждому сказать и что спросить», — цитирует Андрея Малахова «Антенна».

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Андрей Малаховдети звездзвездная семьяИнтервьюНаталья Шкулева