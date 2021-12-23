Под «Солнце Монако»: Малахов отжег в TikTok с певицей Чеботиной, нарядившейся в белую мини-комбинацию

Телеведущий и артистка пытались выступить синхронно, но что-то пошло не так.

Уже много недель в Сети поклонники хита «Солнце Монако» снимают свои видео под нашумевшую песню. Вот и настал черед Андрея Малахова исполнить популярный танец из клипа, причем, сделал он это в дуэте с исполнительницей.

больше по теме Валерия в изумрудном платье на одно плечо поддержала тренд на пышные рукава Фигура певицы позволяет ей носить то, что для других может быть табу.

Певица Люся Чеботина пришла к Андрею Малахову в студию в белой мини-комбинации, но это не помешало ей отплясывать от души под свой хит. Артисты старались выполнять движения синхронно, но что-то пошло не так. Получился забавный дуэт, который девушка попросила оценить фолловеров.

«Зачем она ночнушку надела?», «Малахов помолодел! Красавцы», «Оба хорошенькие», «Вот и Люсин звездный час», «Андрей прям засветился», «Такая классная девушка», «У вас обоих классно получается, но у тебя Люся получше получается!», «Андрей огонь!», -комментируют видео пользователи.

А вот, кстати, у Максима Галкина получилось более синхронно. Чеботина пришла к нему в новогодний выпуск шоу «Лучше всех!» и сняла ролик под свою песню, и подписчики оценили.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!