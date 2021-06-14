«Чудесный вечер»: жена Малахова в струящемся платье мидакси пришла на вечеринку в честь «розовой свадьбы»

Наталья Шкулева живет в счастливом браке с телеведущим вот уже 10 лет. И этот маленький юбилей они отметили с близкими друзьями.

Анита Цой стала гостьей на вечеринке по случаю «розовой свадьбы» Андрея Малахова и Натальи Шкулевой. Супруги счастливы вместе уже 10 лет. За это время они успели стать родителями — у пары подрастает трехлетний сын Александр. Малахов крайне редко появляется на звездных тусовках. Однако этот праздник они с женой пропустить не смогли. В банкетном зале Наталья встречала гостей рядом со своим избранником.

При этом Шкулева отдала предпочтение лаконичному женственному аутфиту — струящемуся платью мидакси и изящным белым туфелькам. Образ бизнесвумен дополнила утонченной прической, лишь несколько вьющихся локонов она оставила у лица. Лук получился невероятно нежным и романтично-кокетливым.

Анита Цой поддержала дресс-код, одевшись в нежно-розовый костюм с жакетом оверсайз и брюками прямого кроя. Челка и вьющиеся локоны в голливудском стиле стали изюминкой образа певицы.

«Дорогие Наташа и Андрей!! Спасибо за красивое торжество на вашей «розовой свадьбе»! Вы подарили нам чудесный вечер и добрую память на долгие времена. Будьте здоровы, любимы и счастливы!» — поздравила пару Анита.

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