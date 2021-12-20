Юдашкина в черном топе с эффектом мерцания и брюках по фигуре повеселилась с подругами у Михайловых

Марина и Стас Михайловы организовали для своих многочисленных друзей предновогоднюю вечеринку.

Знаменитая чета накрыла роскошный стол, а веселили публику своим исполнением популярных песен хозяин дома Стас Михайлов и гость Игорь Крутой.

В числе приглашенных также оказалась жена российского кутюрье Валентина Юдашкина, Марина Юдашкина, которая выбрала для тусовки образ в своем любимом цвете — черном. Она облачилась в топ с длинными рукавами с эффектом мерцания и брюки по фигуре.

Со своими подругами Марина Юдашкина запечатлелась у наряженной новогодней елочки.

«В гостях у Стаса и Инны Михайловых. Теплый, вкусный, веселый и очень добрый предновогодний вечер! Спасибо за хорошее настроение!» — подписала она обнародованное в личном блоге фото.

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