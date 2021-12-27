Марина Юдашкина в джемпере с воротником-чокером и брюках слоуч запечатлелась в роскошных интерьерах

Когда елочка наряжена, дом украшен, платье выбрано, подарки куплены и желания сформулированы, остается только ждать. К тому же, до новогодней ночи остаются считанные дни, и их можно тоже провести насыщенно и весело.

Жена прославленного кутюрье, бизнес-леди Марина Юдашкина показала, как она ждет праздника. Светская львица расположилась в роскошных интерьерах у камина, попивая чай. А затем встала, чтобы сфотографироваться для Instagram и продемонстрировать свой образ.

Марина выбрала тотально черный аутфит, который стройнит и без того безупречную фигуру бизнесвумен. А джемпер с воротником-чокером и брюки трендового фасона слоуч выдают в Юдашкиной настоящую модницу, как того требует статус жены фэшн-мастера.

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