«Они были совсем не такими, какими я их представлял»: Андрей Малахов – о разочаровании в артистах

Телеведущий рассказал об опыте общения со звездами в начале своей карьеры.

Андрей Малахов признался, что ему приходилось разочаровываться в артистах после знакомства с ними. Телеведущий проводил «Вопрос-ответ» в своем Instagram. Один из поклонников поинтересовался, приходилось ли Малахову разочаровываться в людях.

«Когда я жил в общежитии, мы с моим другом клеили на стены фото звезд, с которыми хотели встретиться, взять интервью, пообщаться лично. Почти после каждой встречи я снимал фото, потому что разочаровывался в артистах. Они были совсем не такими, какими я их представлял», — поделился воспоминаниями телеведущий.

Однако не все звезды оставили у него чувство разочарования. Малахов признался, что еще в студенчестве испытал большое удовольствие от знакомства с Никитой Михалковым. Телеведущий вспомнил, как пришел брать у него интервью и получил наслаждение от наблюдения за его работой. Тогда Андрей Малахов был готов даже мыть пол в кабинете у режиссера, «лишь бы только смотреть, как он работает, и черпать знания о кино из первых уст».

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