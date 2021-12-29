Мечтает погасить затянувшийся конфликт: Авраам Руссо хочет помириться с Иосифом Пригожиным

Адвокат певца Авраама Руссо Андрей Алешкин заявил, что его подопечный готов забыть о конфликтной ситуации с продюсером Иосифом Пригожиным.

Как заметил адвокат Руссо, музыкант хотел бы закопать топор войны с продюсером. При этом Алешкин попросил не считать Руссо злым человеком. Просто у него хорошая память. По словам Алешкина, певец помнит, что именно Пригожин дал ему дорогу за музыкальную сцену.

«Если у Пригожина перед Новым годом или накануне Рождества появится желание помириться, пожать друг другу руки и вместе идти в шоу-бизнесе, строя свои отношения на дружеской ноте, то мы готовы эту руку протянуть». Андрей Алешкин

Напомним, что Авраам Руссо обвинял Иосифа Пригожина в попытке покушения на его жизнь. Кроме того, как он уверял, к этой истории причастен бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, сообщает «Собеседник».

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