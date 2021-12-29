Милые снегурочки: Барановская вслед за Михеевой облачилась в роскошную белую шубку на прогулку

Российские звезды выбрали для этой зимы белые шубки. Не случайно этот наряд нередко ассоциируется у россиян с образом снегурочки, а также еще с чем-то светлым, нарядным, праздничным.

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В белой овечьей шубке и валеночках прогулялась по заснеженному лесу Анна Заворотнюк.

Также не отказала себе в удовольствии примерить белую шубку с модным рисунком «восточные огурцы» Алла Михеева.

А теперь и Юлия Барановская отметилась у новогодней елочки у ЦУМа в белой шубе с трендовым замком молнией.

А вам какая шубка понравилась больше всего?

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