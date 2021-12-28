Что за милая снегурочка! Анна Заворотнюк в пушистой белой шубке и валенках прогулялась по зимнему лесу

Анна Заворотнюк решила не терять время зря в конце этого года и совершила путешествие в Венгрию, а затем на Мальдивы. Однако Новый год дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк поспешила встречать в России.

Чтобы набраться праздничного настроения, модель вышла на прогулку по зимнему лесу в компании подруги. Анна постаралась одеться тепло и красиво.

Заворотнюк облачилась в пушистую белую шубку из овчины, шапочку, шарф и валенки в цвет. Настоящая снегурочка и само очарование!

Кто-то любит лето, кто-то весну, а мне так нравится зима. Это моя самая любимая пора года. Время чудес и волшебства. И конечно, мой день рождения.

«Зимой наступают холода. Земля укутывается белым одеялом. Деревья, чтобы согреться, надевают снежные шубки. Реки и озера покрываются синим льдом. Вся природа засыпает. Наступают короткие дни и длинные ночи. Солнце светит, но уже не греет. Я так люблю играть в снежки, делать снежных ангелов, ловить снежинки языком и проводить вечера с какао у камина, для меня зима ассоциируется с детством. Именно зимой, просыпаются все мои самые теплые детские воспоминания и мечты, и я вновь чувствую себя маленькой девочкой», — поделилась своими мыслями Анна Заворотнюк в личном блоге с фолловерами.

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