Словно снегурочка у елочки: Михеева отметилась на людях в пушистой белой шубке с модным узором

В этом сезоне «восточные огурцы» приветствуются дизайнерами одежды.

Алла Михеева рассказала поклонникам в личном блоге, что у нее сбылась новогодняя мечта — она помогла украсить елочку в самом сердце Москвы — возле ЦУМа.

«Мне кажется, никто не любит Новый год так, как люблю его я! Я очень люблю украшать дом. И я так счастлива, что мне предоставили возможность украсить эту елку!» — сказала ведущая «Вечернего Урганта».

Алла Михеева постаралась нарядиться соответственно предновогодней атмосфере, облачившись во все белое, включая красивую белую шубку с принтом.

В рисунке присутствовали «восточные огурцы», которые в этом сезоне очень актуальны.

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