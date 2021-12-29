«Надо, чтобы в космос почаще летали не только актеры»: Комиссаров высказался о Пересильд

Как отметил создатель «Дома-2», пусть в новом году все эмоции будут только на программе у телеведущего.

Создатель шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров в студии программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» вспомнил актрису Юлию Пересильд, которая несколько месяцев назад побывала в космосе.

«Если была возможность произнести тост, то я бы сказал так: «Надо, чтобы все эмоции были на прекрасной программе Андрея Малахова, а не в жизни. Потому что мы бы учились на чужих ошибках. А в жизни поменьше крика». И второе, чтобы в космос почаще летали не только актеры, но и хорошие космонавты». Валерий Комиссаров

«В этом году 60 лет со дня полета Юрия Гагарина в космос», — заметил Андрей Малахов.

Напомним, что Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко были в космосе, где снимали фильм «Вызов». На экраны он, по предварительным данным, выйдет в 2022 году.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!