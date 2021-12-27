«Декабрь диктует свои правила»: Пересильд показала повзрослевших дочек от Учителя

Актриса Юлия Пересильд воспитывает двух дочерей от режиссера Алексея Учителя. Старшей Ане в этом году исполнилось 12 лет, а младшей Маше — восемь. Вместе с девочками звезда запечатлелась в машине перед прогулкой по предпраздничной Москве.

«Время важное, необходимое! Это поездки в музеи, театры, к друзьям… Это моменты, когда надо быстро куда-то и обратно. Особенно декабрь диктует свои правила. В Москве происходит столько всего интересного. И так хочется все увидеть, все посмотреть!» — написала Пересильд.

Подписчики отметили, что у актрисы очень красивые дочери.

«Красавицы! Счастья в Новом году! Красивые девочки! Как похожи», — писали пользователи Сети.

Напомним, на днях свободное время с дочками провел Алексей Учитель. Режиссер отметился с наследницами на премьере фильма.

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