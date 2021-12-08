После экспедиции Пересильд и Шипенко Роскосмос возобновил туристические полеты на МКС

Корабль «Союз МС-20» отправил на орбиту двух японцев, один из которых снимает полет на камеру.

После удачной экспедиции первого космического киноэкипажа Роскосмос возобновил туристические полеты — после 12-летнего перерыва.

8 декабря в 10:38 по московскому времени с космодрома Байконур на ракете взлетел пилотируемый корабль «Союз МС-20». На его борту космонавт Александр Мисуркин, а также два японца — представители компании Start Today Юсаку Маэзава и Йозо Хирано. Первый является гендиректором компании, а второй — продюсером, который снимает полет шефа на камеру.

Ожидается, что космические туристы пристыкуются к МКС в 16:41, а затем проведут на станции 12 суток и 20 декабря вернутся на Землю. Полет проходит по контракту с международной компанией Space Adventures.

Напомним, в октябре Роскосмос таким же способом запустил на орбиту Земли актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко. В условиях настоящей невесомости отечественные киношники сняли на МКС первый в истории художественный фильм в космосе.

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