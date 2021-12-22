Звездные наследницы: Алексей Учитель вышел в свет с повзрослевшими дочками от Юлии Пересильд

Режиссер с наследницами пришли на премьеру фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы».

Накануне в Москве состоялся закрытый показ сказочного блокбастера «Последний богатырь: Посланник Тьмы». Оценить картину пришли многие звезды со своими детьми – Жасмин, Филипп Киркоров. Появился в кинотеатре «Октябрь» и Алексей Учитель с дочками от Юлии Пересильд.

Восьмилетняя Маша предпочитает мальчишеский стиль: короткая стрижка, просторные джинсы, удобная клетчатая рубашка. А вот 12-летняя Анна выбрала довольно необычный для себя наряд – вечернее бархатное мини-платье, маленькую сумочку на цепочке и грубые ботинки. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Добавим, что фильме Дмитрия Дьяченко сыграли Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яковлева, Елена Валюшкина, Сергей Бурунов и другие артисты. В широком прокате картина будет с 23 декабря.

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