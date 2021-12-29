В модных гриндерсах и укороченном жакете: невестка Орбакайте пришла на посиделки со звездной родней

Большая семья Пресняковых перед Новым годом собрала за одним столом свою многочисленную родню. Не обошли стороной это событие и близкие Натальи Подольской, жены Владимира Преснякова. Мама певицы и ее сестра-близняшка Юлиана тоже отметились на посиделках.

Алена Краснова, жена Никиты Преснякова, также засветилась на вечеринке. Невестка Кристины Орбакайте пришла на тусовку в модном костюме с укороченным жакетом и юбкой на пуговицах самого актуального цвета этого года — серого. Именно его, наряду с желтым, Институт Pantone назвал главным в 2021-м.

Свой образ Алена завершила трендовыми ботинками гриндерсами на шнуровке с интересным элементом — трикотажным обрамлением, которое имитировало выглядывающие из-под обуви гольфы.

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